Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать виновным Уилана по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), назначить Уилану наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил судья Андрей Суворов.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Уилана к 18 годам заключения.

Сторона защиты американца Пола Улана, приговоренного Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж против России, обжалует его приговор. "Мы подадим жалобу", - сказала адвокат Ольга Карлова.

Пола Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

Во время следствия и суда Уилан находился в столичном СИЗО "Лефортово". Вину в совершении инкриминируемого преступления он отрицал.

Суд в понедельник постановил "флэш-накопители, книгу Калугина хранить при деле, остальные вещдоки хранить в ФСБ". Уилан еще перед оглашением приговора назвал его "политически мотивированным" и призвал лидеров стран, гражданство которых он имеет, "оказать влияние на это".