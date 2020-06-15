Пять человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Кировской области

КИРОВ, 15 июня. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Нолинском районе Кировской области, в результате пострадали пять человек, они госпитализированы. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ДТП произошло 15 июня в 07:25 в Нолинском районе на 128-м км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны.

"Произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2115 и микроавтобуса Volkswagen Caravelle. В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля, а также три пассажира микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, организована проверка, уточняются причины и условия ДТП. В управлении пояснили ТАСС, что движение на участке дороги не нарушено.