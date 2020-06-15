СМИ: на острове Суматра разбился самолет индонезийских ВВС

ТАСС, 15 июня. Истребитель Hawk 209 ВВС Индонезии потерпел крушение на острове Суматра. Как сообщает в понедельник газета The Jakarta Post, пилот выжил, успев катапультироваться.

По словам пресс-секретаря ВВС страны Фаджара Адриянто, истребитель вылетел с базы Русмин Нуриядин и разбился в центральной части острова Суматра, неподалеку от деревни Кубанг Джая.

Пилот находится под наблюдением врачей в местном госпитале военно-воздушных сил Индонезии.

Как сообщил староста деревни, самолет упал в жилом районе, неподалеку от школы. Власти приступили к расследованию обстоятельств инцидента, при этом о возможных жертвах к настоящему времени информация отсутствует.