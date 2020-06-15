Задержаны лжеэкстрасенсы, обманувшие граждан на 5 млн рублей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность группы лжеэкстрасенсов, которые обманули граждан на более чем 5 млн рублей, обещая снять порчу. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники рекламировали экстрасенсорные услуги, для чего выкупили эфирное время на телеканалах. Доверчивые граждане, позвонив по указанному номеру, рассказывали оператору колл-центра о своей проблеме. Тот в свою очередь записывал потерпевших на первичный "магический обряд" стоимостью от 20 до 25 тыс. рублей, после которого у них якобы обнаруживалась порча. Для исцеления подозреваемые предлагали клиентам оплатить дополнительную экстрасенсорную помощь. Через некоторое время подозреваемые перезванивали гражданам и уверяли, что в рамках программы поддержки им положена денежная компенсация за ранее выполненные обряды. Однако после получения денег лжеэкстрасенсы переставали выходить на связь.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона и Липецкой области сотрудниками полиции задержаны предполагаемый организатор и восемь активных участников группы", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено девять уголовных дел по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), из них восемь с квалифицирующим признаком в составе организованной группы. В отношении пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - подписка о невыезде и надлежащем поведении. "В настоящее время установлены обстоятельства более 50 эпизодов противоправной деятельности задержанных. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает 5 млн рублей", - добавила Волк.

Как отметила представитель МВД, проведено 12 обысков по местам фактического проживания подозреваемых, а также в офисах, где располагались колл-центры. Обнаружены и изъяты базы с персональными данными граждан, банковские карты, компьютерная техника, средства связи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.