В Кирове возбудили дело из-за невыплаты зарплаты работникам фанерного комбината

КИРОВ, 15 июня. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело из-за невыплаты руководством фанерного комбината зарплаты работникам в течение полугода, долг превысил 1,6 млн рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев"). С июля по декабрь 2019 года руководство ООО "Фанерный комбинат Бора", имея реальную финансовую возможность, не произвело выплату заработной платы на сумму свыше 1,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что зарплату не получили более 40 работников предприятия. Следователи устанавливают причастных к совершению преступления должностных лиц комбината.