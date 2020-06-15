В Москве таксист отобрал у пассажира телефон и игровую приставку в счет поездки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Таксист в Москве, угрожая пассажиру убийством, отнял у него телефон и игровую приставку в счет поездки, после чего высадил и уехал. Об этом сообщила ТАСС замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

"В полицию с заявлением обратился 32-летний москвич. Мужчина сообщил, что сел в автомобиль такси и, так как денег у него с собой не было, отдал в залог водителю свой мобильный телефон, а по прибытии домой пообещал расплатиться. Однако во время поездки водитель автомобиля остановил машину на улице Красная Пресня и, угрожая расправой, похитил игровую приставку пассажира, затем заставил его выйти из салона, после чего скрылся. Таким образом, у водителя остался мобильный телефон и игровая приставка", - сказала Гузь.

Полиция задержала таксиста на улице Коммунарка. Им оказался 31-летний приезжий. Похищенное изъято, общий материальный ущерб составил 40 тыс. рублей.