Вступившую в ИГ жительницу Мурманска приговорили к 12 годам колонии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Жительница Мурманска, работавшая медсестрой у боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии, а затем прошедшая подготовку в качестве смертницы, приговорена к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в Следственном комитете РФ.

"Следствием и судом установлено, что виновная с января 2014 года по февраль 2019 года, руководствуясь идеями радикального ислама экстремистского характера, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, приняла активное участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили с СК.

По данным российских спецслужб, сперва женщина работала в госпитале, оказывая помощь раненным боевикам, а затем прошла подготовку по стрельбе из различных видов оружия, скрытому ношению и приведению в действие пояса "смертника", и потом постоянно носила при себе оружие и пояс для возможных атак на правительственные силы Сирии. Кроме того, по данным спецслужб, через мессенджеры она пыталась склонить к участию в террористической деятельности своего брата.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую в феврале 2019 года в одном из столичных аэропортов.

"Под тяжестью собранных доказательств подсудимая признала вину в инкриминируемых преступлениях", - отметили в СК.