СК начал проверку после ЧП на корабле на верфи в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку после инцидента с хлопком газа на строящемся корабле на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту происшествия на Адмиралтейских верфях", - говорится в сообщении.

На место выехали следователи для установления причин инцидента и количества пострадавших.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на строящемся корабле произошел взрыв газа. По данным источника, в результате инцидента пострадали три человека, в службе скорой помощи ТАСС сообщили о двух пострадавших, на самом предприятии - об одном.

Другой источник сообщал ТАСС, что взрыв произошел из-за скопления газа в трюме судна. Пожара после взрыва не последовало.

В пресс-службе предприятия ТАСС сообщили, что инцидент произошел на патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин". "В ходе производственных работ на патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин" в закрытом помещении произошел хлопок [газа]. Пострадал один человек, он госпитализирован. Выясняются детали произошедшего", - сказала собеседница агентства. Как рассказал агентству источник в промышленных кругах, корабль планируется передать ВМФ в 2023 году, он находится в ведении завода, экипажа на нем нет.