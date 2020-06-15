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Шесть человек пострадали при столкновении грузовика и троллейбуса в Рязани

По предварительным данным, авария произошла после того, как водителю троллейбуса стало плохо за рулем

ТАСС, 15 июня. Троллейбус и грузовик столкнулись в Рязани, в результате аварии травмы получили шесть человек. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Утром 15 июня в Рязани произошла дорожная авария с участием троллейбуса маршрута №1 и грузового автомобиля. По информации управления транспорта, водитель троллейбуса прошел предрейсовый осмотр и вышел в рейс в 05:30 мск. При выполнении рейса ему стало плохо, мужчина потерял контроль над дорожной ситуацией. По данным управления, в результате ДТП пострадали водитель, кондуктор и четыре пассажира. С различными травмами они были госпитализированы", - уточнили в пресс-службе.

Подробности инцидента уточняются.

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