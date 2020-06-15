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Дело историка Олега Соколова

Историк Олег Соколов отказался от услуг своего адвоката

Представлять интересы ученого, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, теперь будет адвокат Сергей Лукьянов
Олег Соколов (второй слева) Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС
Описание
Олег Соколов (второй слева)
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, отказался от услуг своего адвоката Александра Почуева и его помощницы. В обосновании своего заявления он пояснил, что его защитник ранее получил в свой адрес угрозы расправы.

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"Почуев Александр Михайлович получил угрозу расправы с ним. Это должно получить юридическую оценку. При всем моем уважении к Александру Михайловичу я хочу, чтобы мои интересы представлял другой адвокат - Лукьянов Сергей Сергеевич", - сказал Соколов.

В связи с этим заседание по делу перенесли на 22 июня.

Заседание Октябрьского районного суда прошло в Санкт-Петербургском городском суде из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Как ранее поясняли в объединенной пресс-службе судов, в горсуде больше возможностей для проведения заседания с соблюдением требований безопасности при пандемии. Слушатели на заседании отсутствуют. Объединенная пресс-служба судов организовала онлайн-трансляцию заседания.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что адвокат Лукьянов, из-за которого на прошлой неделе перенесли рассмотрение дела, не смог заключить соглашение с фигурантом. Лукьянов сообщил суду, что после длительной беседы с Соколовым достичь договоренности не удалось.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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