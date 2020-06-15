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AFP: автобус врезался в дом в окрестностях Парижа

Пострадали 16 человек

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Шестнадцать человек пострадали в понедельник в департаменте Ивелин (к юго-западу от Парижа) в результате того, что автобус въехал в стену нежилого дома. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) по сведениям, полученным от полиции и пожарно-спасательной службы департамента.

ДТП в городе Мант-ла-Виль произошло в результате того, что шофер плохо почувствовал себя и потерял сознание, после чего машина врезалась в нежилой дом. У пассажиров травмы средней тяжести, шофер почти не пострадал.

Полиция соседнего города Мант-ла-Жоли, где находится комиссариат, начала расследование происшедшего.

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