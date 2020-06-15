Пожар на хлебозаводе в центре Воронежа локализовали

ВОРОНЕЖ, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на хлебозаводе №1 в центре Воронежа. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"Пожар локализован. Всего из цеха эвакуировалось 47 человек. В общей сложности от всех организаций, включая МЧС России, к тушению пожара привлекаются 77 человек и 25 единиц техники", - сказал Хренов.

В понедельник в 13:23 мск оперативному дежурному Главного управления МЧС по Воронежской области поступило сообщение о пожаре на хлебозаводе №1 в центре города. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, площадь пожара и его причины уточняются.