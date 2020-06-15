Готовивший нападение на школу в Волгограде подросток больше года обучался дома

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Подросток, готовивший нападение на школу в Волгограде, больше года находился на домашнем индивидуальном обучении, в настоящий момент выясняется, был ли он переведен на такое обучение в связи с конфликтом в школе. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

"Подросток со второй половины прошлого года находится на индивидуальном домашнем обучении. Нужно выяснить, чтобы в последующем органы профилактической работы правильно свою работу строили, относительно того, как говорят следователи, что возможен такой затяжной конфликт, когда он состоялся в школе, что спустя полтора года ребенок зависел от этого конфликта", - сказала Болдырева. Она уточнила, что школы должны уметь "перерабатывать" такого рода конфликты.

По словам Болдыревой, подросток не состоял на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и воспитывался в полной семье.