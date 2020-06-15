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В Воронеже ликвидировали пожар на хлебозаводе

В результате инцидента никто не пострадал

ВОРОНЕЖ, 15 июня. /ТАСС/. Пожар на хлебозаводе № 1 в центре Воронежа ликвидирован, идет проливка конструкций. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"Пожар ликвидирован, идет разборка и проливка конструкций", - сообщил Хренов.

Пожар на хлебозаводе № 1 в центре Воронежа возник в 13:23 мск в понедельник, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Из цеха, где возник огонь, эвакуировались 47 человек. Площадь пожара и его причины уточняются. К тушению пожара привлекались 77 человек и 25 единиц техники.

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