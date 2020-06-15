Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о ее нежелании принимать компенсацию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, не имеет намерений и желания принять компенсацию от актера. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский.

"Семья еще раз высказала свою позицию: никаких компенсаций семья принять не может и не хочет. Сведения о том, что им предлагалась компенсация в 100 млн рублей, является полной глупостью и абсурдом", - сказал Добровинский. Ранее адвокат Павел Левшун в интервью "Комсомольской правде" заявил, что возможная сумма компенсации со стороны Ефремова могла бы составить 100 млн рублей.

"Думаю, что мы придем к единому мнению - потерпевшим следует согласиться исключительно с позицией прокурора, не более и не менее", - добавил адвокат Добровинский.

ДТП произошло вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого 57-летний Сергей Захаров умер в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови нашли следы наркотиков.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Актеру грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным. Ефремов также записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего и заявил, что готов им оказывать любую помощь.