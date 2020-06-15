В центре Москвы произошло ДТП с беспилотным автомобилем Мостранспроекта

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля Audi отвлекся на телефон и врезался в беспилотный автомобиль научного института Мостранспроекта. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем в Армянском переулке в районе дома 7 водитель легкового автомобиля отвлекся на телефон, в результате чего совершил столкновение с беспилотником научного института Мостранспроекта", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт аварии. "В районе дома 7 в Армянском переулке произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Пострадавших в результате столкновения нет", - сказали в главке, подчеркнув, что в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.