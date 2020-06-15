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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве
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Неизвестный обстрелял сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве

По информации источника, ранены три человека, включая двоих полицейских
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, есть пострадавший. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, пострадал один человек. На место происшествия следуют сотрудники Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стрельба началась в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили машину для проверки. "По предварительным данным, стрелявший - водитель этого автомобиля", - сказал источник.

Как сообщил другой источник, ранены три человека, включая двоих полицейских. "Один из полицейских получил тяжелое ранение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина, устроивший стрельбу, во время задержания оказал сопротивление, получил ранение и был задержан.

Теги
РоссияСтрельба на Ленинском проспекте в Москве
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