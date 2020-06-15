Стрелявший в сотрудников ГИБДД в Москве оказался таксистом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужчина, обстрелявший сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, оказался таксистом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

"Стрелявший в полицейских, по предварительным данным, работает в такси. Его автомобиль имеет соответствующую маркировку и надписи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правонарушитель выскочил из своей машины, которую остановили для проверки сотрудники ДПС, и выстрелил одному из инспекторов в лицо, а другому - в ногу. "Всего злоумышленник сделал не менее 10 выстрелов. Второй сотрудник ГИБДД, несмотря на ранение ноги, смог воспользоваться табельным оружием, ранить нападавшего и задержать", - заключил источник.

ЧП произошло днем в понедельник на Ленинском проспекте в столице. Стрельба началась в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили машину для проверки. В результате стрельбы три человека, включая двоих полицейских, ранены. Один из полицейских находится в тяжелом состоянии. На месте находятся медики, сотрудники полиции и Росгвардии.