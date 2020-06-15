Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

СК возбудил против Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана

Блогер прокомментировал в соцсетях видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу поправки в конституцию

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