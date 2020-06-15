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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве
Обновлено 

Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Неизвестный днем в понедельник открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте.

  • Стрельбу устроил прохожий, когда инспекторы остановили такси для проверки. Предположительно, он использовал травматическое оружие.
  • Водителя "Яндекс.Такси" опрашивают как свидетеля, он не имеет отношения к стрельбе, как сообщалось ранее.
  • Как рассказал источник, неизвестный выстрелил одному из инспекторов в лицо, а другому - в ногу. Один из них находится в тяжелом состоянии.
  • Один из сотрудников, несмотря на ранение, смог воспользоваться табельным оружием, ранить нападавшего и задержать.
  • По информации источника, стрелок находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
  • На место происшествия выехал руководитель глава московского СК Андрей Стрижов. На месте находятся медики, сотрудники полиции и Росгвардии. Движение транспорта в этом районе перекрыто.
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