Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Неизвестный днем в понедельник открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте.
- Стрельбу устроил прохожий, когда инспекторы остановили такси для проверки. Предположительно, он использовал травматическое оружие.
- Водителя "Яндекс.Такси" опрашивают как свидетеля, он не имеет отношения к стрельбе, как сообщалось ранее.
- Как рассказал источник, неизвестный выстрелил одному из инспекторов в лицо, а другому - в ногу. Один из них находится в тяжелом состоянии.
- Один из сотрудников, несмотря на ранение, смог воспользоваться табельным оружием, ранить нападавшего и задержать.
- По информации источника, стрелок находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Следователи возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
- На место происшествия выехал руководитель глава московского СК Андрей Стрижов. На месте находятся медики, сотрудники полиции и Росгвардии. Движение транспорта в этом районе перекрыто.