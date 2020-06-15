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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве
Обновлено 

Стрелявший в сотрудников ГИБДД в Москве в момент нападения был в состоянии опьянения

По предварительной информации, стрелявший - приезжий с Кавказа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужчина, обстрелявший сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, был в состоянии опьянения в момент нападения.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По имеющимся данным, нападавший был в момент перестрелки в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По предварительной информации, стрелявший - приезжий с Кавказа", - сказал собеседник агентства.

Неизвестный днем в понедельник открыл огонь по сотрудникам ГИБДД в районе пересечения Ленинского проспекта и проспекта Вернадского.

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РоссияСтрельба на Ленинском проспекте в Москве
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