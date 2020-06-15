Ранивший полицейских в Москве мог стрелять из оружия, переделанного в боевое

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ранивший двух полицейских в районе пересечения Ленинского проспекта и проспекта Вернадского в Москве стрелял, по предварительным данным, из оружия, переделанного в боевое.

Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте, где были ранены два полицейских, стрелял из оружия, переделанного в боевое", - сказал собеседник агентства.

Неизвестный днем 15 июня открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. В результате три человека, включая двоих полицейских и самого стрелявшего, получили ранения. Один из полицейских находится в тяжелом состоянии. Нападавший задержан.