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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве
Обновлено 

СК возбудил дело по факту стрельбы в Москве

Расследование ведется по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, в результате которой были ранены двое полицейских. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - сказала она.

Она подтвердила, что в результате стрельбы на проезжей части вблизи жилых домов на Ленинском проспекте пострадали сотрудники правоохранительных органов.

На место пришествия выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, один сотрудник полиции находится в тяжелом состоянии. При задержании стрелок был ранен.

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РоссияСтрельба на Ленинском проспекте в Москве
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