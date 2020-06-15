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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве
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В МВД сообщили, что стрельбу в Москве устроил не водитель остановленной машины, а прохожий

В столичном ГУ МВД подтвердили информацию о двух раненых сотрудниках полиции

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Прохожий, а не водитель остановленной машины, устроил стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.

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Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник пресс-службе столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Сегодня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС", - сказал он.

Кроме того, Васенин также подтвердил, что "двое полицейских получили ранения".

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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве
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