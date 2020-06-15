Прокуратура признала законным дело против Навального за клевету на ветерана

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального за комментарии, унижающие человеческое достоинство ветерана войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

"В прокуратуре Москвы в порядке надзора изучено и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении А. А. Навального по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении")", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, Навальный распространил заведомо ложные, унижающие человеческое достоинство комментарии в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Санкция данной статьи не предусматривает лишения свободы - она грозит штрафом до 1 млн рублей либо до 240 часов обязательных работ (например, подметание улиц, наведение порядка на кладбищах и т. д.).

"Ход и результаты расследования уголовного дела ГСУ СК России по Москве находятся на контроле в прокуратуре столицы", - добавили в пресс-службе прокуратуры.