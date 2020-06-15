Стрелявший в инспекторов ДПС в Москве умер в больнице

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Злоумышленник, открывший огонь по сотрудникам ГИБДД в Москве и раненый ответным огнем, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

"Несмотря на оказание своевременной медпомощи, стрелявший умер в больнице", - сказал агентства. По его словам, злоумышленник получил три огнестрельных ранения брюшной полости.

В правоохранительных органах уточнили, что открывший стрельбу делал это целенаправленно и без какой-либо видимой причины. "К такси он не имеет никакого отношения. Он шел по улице. Увидел полицейских и сразу начал по ним стрелять в упор, никакой видимой причины не было", - сказал источник. Мужчина произвел не менее семи выстрелов, которые попали в сотрудников ДПС. Личность стрелка уже установлена, он уроженец одной из республик Северного Кавказа.

Двое полицейских находятся в тяжелом состоянии. Один из них смог обезвредить преступника, применив табельное оружие.