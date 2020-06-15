Судебное следствие по делу "Сети" в Петербурге завершится до конца недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Судебное следствие Второго Западного окружного военного суда по делу террористической организации "Сеть" в отношении промышленного альпиниста Юлия Бояршинова и программиста Виктора Филинкова будет завершено в течение текущей недели. Как сообщил на выездном заседании в Петербурге судья Роман Муранов, участники процесса должны 17 июня быть готовыми к проведению прений сторон.

"Будьте готовы к прениям в среду, а подсудимые - к последнему слову", - сказал Муранов.

На заседании в понедельник в суде по видео-конференц-связи были допрошены осужденные фигуранты пензенского дела "Сети" Василий Куксов и Андрей Чернов. Оба заявили, что не знакомы лично с Филинковым и Бояршиновым, о террористической организации "Сеть" узнали после своего задержания. Кроме того, в понедельник гособвинитель подал ходатайство о приобщении к материалам отказов в возбуждении дел по заявлениям фигурантов из Пензы о применении к ним насилия со стороны правоохранительных органов.

Адвокаты Бояршинова и Филинкова выступили против удовлетворения ходатайства, подчеркнув, что это нарушает состязательность сторон. Адвокат Филинкова Виталий Черкасов сообщил, что ранее сторона защиты неоднократно пыталась допросить свидетелей о давлении на фигурантов, но вопросы снимались как не имеющие отношения к существу дела "Сети" в Петербурге. Суд ходатайство стороны обвинения удовлетворил и приобщил к материалам отказы в возбуждении дел.

На предыдущем заседании суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил арест Бояршинову и Филинкову до 11 сентября включительно. В рамках повторного допроса на том же заседании Бояршинов заявил, что поддерживает данные на стадии следствия признательные показания, подчеркнув, что о том, что организация "Сеть" является террористической, он узнал только на стадии следствия. По его словам, в ней он принимал участие в силу интереса к темам обороны и оружия.

Филинков ранее заявлял, что давал признательные показания следствию под давлением, свою вину сейчас он не признает. Адвокаты Филинкова и Бояршинова, а также объединенная пресс-служба судов Петербурга организовали онлайн-трансляцию заседания. Слушатели в здания судов города не допускаются.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.