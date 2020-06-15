В Нижнекамске возбудили дело по факту невыплаты зарплаты более 200 работникам завода

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Следователи в городе Нижнекамске (Татарстан) возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы более 200 сотрудникам ООО "Завод крупнопанельного домостроения". Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"В следственном отделе по городу Нижнекамску СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев")", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, в марте-апреле текущего года руководство завода не выплачивало работникам зарплату, а также иные установленные законом выплаты в сумме более 7,7 млн рублей. Основная часть доходов систематически направлялась на иные нужды предприятия, уточнили в ведомстве.