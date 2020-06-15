В Северном море обнаружили обломки американского истребителя

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Обломки истребителя ВВС США F-15, упавшего в понедельник во время учебно-тренировочного полета, обнаружены у берегов Англии в Северной море. Об этом говорится в сообщении, распространенном авиабазой Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, откуда взлетел самолет.

Как отмечается в заявлении, которое приводит новостное агентство PA, обломки были обнаружены службой береговой охраны Великобритании. Поиски пилота, управлявшего истребителем, продолжаются.