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В Северном море обнаружили обломки американского истребителя

Поиски пилота продолжаются

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Обломки истребителя ВВС США F-15, упавшего в понедельник во время учебно-тренировочного полета, обнаружены у берегов Англии в Северной море. Об этом говорится в сообщении, распространенном авиабазой Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, откуда взлетел самолет.

Как отмечается в заявлении, которое приводит новостное агентство PA, обломки были обнаружены службой береговой охраны Великобритании. Поиски пилота, управлявшего истребителем, продолжаются.

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