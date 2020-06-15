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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве

В СК не подтвердили факт смерти стрелявшего по полицейским в Москве

О смерти злоумышленника в больнице сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главное следственное управление СК по Москве не подтверждает факт смерти мужчины, устроившего стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте на юго-востоке столицы.

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"Следствие на данный момент не располагает данными о смерти подозреваемого. Он был доставлен в одну из больниц, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее о смерти злоумышленника в больнице сообщил источник в правоохранительных органах. По словам источника, личность стрелявшего установлена, им оказался 25-летний уроженец Ингушетии.

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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве
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