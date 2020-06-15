{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба на Ленинском проспекте в Москве

Стрелявшего по полицейским в Москве проверят на причастность к экстремизму

Неизвестный днем в понедельник открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужчину, стрелявшего по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, проверят на причастность к экстремизму.

На эту тему
Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он будет проверяться, в том числе на причастность к участию в экстремистских организациях", - сказал собеседник агентства.

Днем в понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия, выстрелил в сотрудников ДПС. В результате стрельбы три человека, включая двоих полицейских, ранены.

Теги
РоссияСтрельба на Ленинском проспекте в Москве
Стрельба на Ленинском проспекте в Москве
Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Читать полностью