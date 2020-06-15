Более 500 пассажиров аэропорта в Краснодаре эвакуированы из-за сообщения о "минировании"

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Пассажиров международного аэропорта в Краснодаре эвакуировали из-за поступившего по электронной почте сообщения о минировании самолетов, эвакуированы около 550 человек, на вылет задержаны шесть рейсов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"По электронной почте поступила информация о возможном минировании воздушных судов в аэропорту Краснодар и аэровокзального комплекса. Пассажиры, находящиеся на бортах воздушных судов на местах стоянки, и пассажиры в здании аэровокзала эвакуированы. Всего на вылет задержано 6 рейсов, эвакуировано около 550 человек", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в здании работают кинологи.