Стрелок, ранивший полицейских в Москве, действовал без сообщников

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, действовал один, сообщников не было. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, мужчина открывший стрельбу и ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, действовал в одиночку без сообщников", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо мужчина, предположительно, из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС. Двое полицейских получили ранения. Один из них смог обезвредить преступника, применив табельное оружие.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, состояние одного из полицейских оценивается как тяжелое. Предположительно, стрелок сделал около 10 выстрелов в сторону полицейских. По данным источника, стрелявший - 25-летний уроженец Ингушетии, он стрелял в полицейских целенаправленно, без видимой причины. В правоохранительных органах уточнили, что он использовал оружие, переделанное под боевое. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").