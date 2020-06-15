{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба на Ленинском проспекте в Москве

Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске

МАГАС, 15 июня. /ТАСС/. Уроженец Ингушетии, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве, ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Ингушетии.

"В МВД по республике поступил запрос из Москвы. Молодой человек не попадал ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, он не состоял в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), не было уголовного преследования и он не находился в розыске", - сказал собеседник.

Теги
РоссияСтрельба на Ленинском проспекте в Москве
Стрельба на Ленинском проспекте в Москве
Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Читать полностью