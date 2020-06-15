Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске

МАГАС, 15 июня. /ТАСС/. Уроженец Ингушетии, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве, ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Ингушетии.

"В МВД по республике поступил запрос из Москвы. Молодой человек не попадал ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, он не состоял в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), не было уголовного преследования и он не находился в розыске", - сказал собеседник.