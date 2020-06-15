Источник: сообщение об угрозе взрыва самолетов в аэропорту Домодедово оказалось ложным

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты проверили "заминированные" самолеты на стоянке аэропорта Домодедово, информация не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сообщение о минировании самолетов в Домодедово и здания воздушной гавани после проверки оказалось ложным", - сказал собеседник агентства, добавив, что аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время было "заминировано" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, известные рассылают сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.