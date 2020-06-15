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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве

Источник: напавший на полицейских в Москве стрелял из мощного травматического пистолета

Сейчас правоохранители проверяют, была ли у стрелявшего лицензия на это оружие

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Обстрелявший сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте использовал травматический пистолет T12, выстрел из которого может быть смертельным.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По имеющимся данным, нападавший использовал пистолет Т12 словацкого производства. На сегодня это один из самых мощных травматических пистолетов, которые можно легально купить в России. Для него применяются патроны калибра 12 мм. Не исключено, что злоумышленник использовал также мощные патроны, оборот которых сейчас запрещен в РФ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас правоохранители проверяют, была ли у стрелявшего лицензия на это оружие.

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