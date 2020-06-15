Иск к жителю Нью-Йорка за поджог машины полиции отклонен по просьбе прокуратуры

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Американские власти отозвали исковую жалобу на Майкла Родригеса по обвинению в умышленном поджоге полицейской машины во время демонстраций и беспорядков в городе Нью-Йорке. Об этом говорится в уточнении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, поступившем в понедельник по электронной почте корреспонденту ТАСС.

"Исковая уголовная жалоба была отклонена 14 июня 2020 года по запросу федерального правительства ввиду информации, полученной в ходе расследования в минувшие выходные. Родригес освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении. Иных подробностей не приводится.

Прокуратура в минувший четверг инкриминировала Родригесу поджог пустого автомобиля управления полиции города Нью-Йорка 2 июня 2020 года. Обвиняемый был арестован утром 11 июня. В случае признания виновным ему грозило бы 20 лет тюрьмы.