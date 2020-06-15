Помощник бухгалтера студии Серебренникова заявила о давлении следствия

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Помощник бухгалтера "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в понедельник в Мещанском суде Москвы отказалась от данных ранее показаний и заявила о давлении на нее следствия, передает корреспондент ТАСС.

"На меня оказывалось давление со стороны следователей <...> Меня принуждали говорить, что происходит обналичивание", - сказала Филимонова во время допроса.

Свидетель сообщила, что помогала бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой с оформлением документов, о хищениях в "Седьмой студии" ей известно в тот период не было.

Прокурор в свою очередь в суде огласил показания, данные Филимоновой следствию с распиской об их добровольной даче. В письменных показаниях Филимонова сообщала о наличии в "Седьмой студии" "черной кассы" и обналичивании средств.

Суд даст оценку расхождениям в показаниях при вынесении приговора.