Адвокат Гладилин арестован в Подмосковье по подозрению в похищении сына адвоката Скрыпника

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, подозреваемого в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Солнечногорского городского суда в отношении Гладилина Эдуарда Викторовича на срок до 6 августа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании Гладилину ареста на 72 часа для предоставления следствию дополнительных сведений.