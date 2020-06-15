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Адвокат Гладилин арестован в Подмосковье по подозрению в похищении сына адвоката Скрыпника

Он взят под стражу до 6 августа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, подозреваемого в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Постановлением Солнечногорского городского суда в отношении Гладилина Эдуарда Викторовича на срок до 6 августа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании Гладилину ареста на 72 часа для предоставления следствию дополнительных сведений.

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