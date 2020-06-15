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Дело возбуждено по факту гибели на пожаре двух детей в Воркуте

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия

ТАСС, 15 июня. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей на пожаре, который произошел в квартире многоэтажного дома в Воркуте. Об этом говорится в сообщении Следственного управления СКР по Коми.

"По факту смерти 6-летней девочки и 4-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Ранее ТАСС сообщал, что пожар произошел в многоэтажке в Воркуте. Спасатели эвакуировали из квартиры и передали сотрудникам скорой помощи мужчину, женщину и двоих детей. Самостоятельно из дома эвакуировались еще 32 человека. По дороге в больницу дети скончались. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

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