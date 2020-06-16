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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве

Экстремистские материалы нашли дома у мужчины, стрелявшего в полицейских в Москве

Ранее сообщалось, что стрелка проверят на причастность к участию в экстремистских организациях
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правоохранители при обыске в квартире мужчины, стрелявшего в понедельник в двух сотрудников ДПС, нашли экстремистские материалы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"В ходе обыска в квартире мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, найдена экстремистская литература", - рассказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал, что стрелка, уроженца Ингушетии, проверят на причастность к участию в экстремистских организациях. Также источник в правоохранительных органах сообщал, что мужчина стрелял целенаправленно и без каких-либо видимых причин.

Днем в понедельник в районе дома 156 на Ленинском проспекте сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходивший мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия, выстрелил в сотрудников ДПС. В результате три человека, включая двоих полицейских, получили ранения. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из полицейских находится в тяжелом состоянии.

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РоссияСтрельба на Ленинском проспекте в Москве
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