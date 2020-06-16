Защита адвоката Гладилина обжалует его арест по делу о похищении сына адвоката Скрыпника

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Представитель защиты Эдуарда Гладилина, подозреваемого в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника, обжалует его арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кудрявцев, представляющий интересы подозреваемого.

"Будем обязательно обжаловать арест, так как считаем его незаконным. Эдуард Викторович является адвокатом, [поэтому] уголовное дело должен был возбуждать представитель Следственного комитета по Московской области", - сказал защитник. Он уточнил, что уголовное дело в отношении Гладилина было возбуждено СК по Солнечногорску.

Солнечногорский городской суд в понедельник отправил в СИЗО Гладилина до 6 августа. Ранее суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании Гладилину ареста на 72 часа для предоставления следствию дополнительных сведений.

В чем подозревается

По делу о похищении 17-летнего сына адвоката Скрыпника в подмосковном Солнечногорске был задержан 32-летний Алексей Кондрин, который работал помощником в адвокатской конторе задержанного перед ним Гладилина. Гладилин подозревается в организации похищения человека (ст. 126 УК РФ). В ходе обыска у него в доме в подмосковных Мытищах были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители.

Как установило следствие, неизвестные удерживали подростка в подвале неустановленного частного дома, на мобильный телефон отца ими было отправлено сообщение, что сын похищен и находится в Цхинвале, в связи с этим мужчине необходимо передать ряд документов. Затем похитители вывезли сына в Ногинский район Подмосковья, где впоследствии несовершеннолетний был обнаружен правоохранительными органами. "Причастность Гладилина к совершению преступления подтверждается показаниями подозреваемого Кондрина, потерпевшего Константина Скрыпника и самого подозреваемого, а также протоколом очной ставки между Кондриным и Гладилиным", - отметил источник в правоохранительных органах. За время проведения следственных действий все подозреваемые прошли полиграфическую экспертизу.

Гладилин является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, а также адвокатом Анастасии Бурлаковой (дочери бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, убитого членами банды Гагиева), которая признана потерпевшей.

Как ранее сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, подросток находился с родителями в загородном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе, 5 июня он вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать смс-сообщения с угрозами. В результате следователи установили местонахождение подростка спустя 36 часов после его похищения.