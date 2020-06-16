Во Франции начали расследование беспорядков с участием выходцев из Чечни

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Государственный секретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес во вторник посетит Дижон, где в одном из кварталов произошли столкновения между местной североафриканской общиной и выходцами из Чечни. Об этом сообщили в понедельник в МВД Франции.

По информации министерства, на место для наведения порядка будут направлены дополнительные силы французской полиции. "В понедельник вечером начато расследование, которое должно установить причины беспорядков и виновных в столкновениях", - сообщили ТАСС в префектуре полиции.

По словам жителей города, напряженная обстановка впервые возникла в Дижоне в ночь на субботу, когда группа молодых людей, лица которых были скрыты за масками, собрались на площади Республики и в районе Гресиль. У многих из них в руках были прутья, ножи и бейсбольные биты. По мнению прокурора Дижона Эрика Матэ, конфликт вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба и может быть связан со сбытом наркотиков. Выступления, как подчеркнул прокурор, "не были направлены против сил правопорядка".

В ночь на понедельник беспорядки вспыхнули вновь. Согласно источникам в полиции Дижона, в них участвовали до 200 выходцев из Чечни. Участники беспорядков жгли машины и мусорные баки, попадавшиеся им на пути. По данным полиции, в ходе беспорядков пострадали около десяти человек. Жители города в социальных сетях осудили межобщинные столкновения, нарушившие нормальную жизнь квартала.