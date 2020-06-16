В интернете появилось видео ссоры историка Соколова и аспирантки перед убийством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Видеозапись ссоры обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко появилась в сети интернет. Как сообщила ТАСС представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева, видео было снято Соколовым на мобильный телефон за несколько часов до убийства, обнародование данного материала представительница назвала подозрительным.

"Сегодня в интернете выложено видео, которое было снято Соколовым на мобильный телефон за несколько часов до убийства Анастасии Ещенко <…> Родители Анастасии шокированы таким циничным поступком. Более того, все это выглядит максимально подозрительно с учетом того, что доцент в суде отказался от своих защитников, которые участвовали в предварительном расследовании и были надлежащим образом ознакомлены с материалами уголовного дела, включая данное видео", - сказала Бакшеева.

15 июня Соколов отказался от услуг своего адвоката Александра Почуева и его помощницы, в обосновании своего заявления он пояснил, что в адрес защитника поступили угрозы расправы. На прошлой неделе Почуев заявлял журналистам о намерении ходатайствовать в суде об обнародовании видео ссоры историка и девушки.

"На данном видео запечатлено, как плачет девушка и требует, чтобы Соколов отпустил ее, она хочет от него уйти. За это она получает удар от подсудимого, кричит на него, что совершенно справедливо в этой ситуации. В итоге она убегает из квартиры, а доцент продолжает молча снимать все на видео. <…> Запись, я полагаю, он хотел впоследствии использовать, чтобы подтвердить непричастность к исчезновению Анастасии", - считает Бакшеева.

Почуев, комментируя появление видео в интернете, заявил, что защита историка не имеет никакого отношения к этому. "Защита не имела возможности скопировать это видео с носителя, это явно утечка из материалов дела <…> Ни жертва трагедии ни ее виновник не давали согласия на публикацию <…> От любви до ненависти... Там [в мобильном телефоне] есть еще подобного рода СМС-переписка за последние несколько месяцев", - сказал адвокат.

На прошедшем 15 июня судебном заседании Бакшеева заявила, что следователи проводят проверку по факту появления в сети фотографий останков убитой девушки. Она была начата после обращения представителя потерпевшей стороны. На том же заседании Соколов отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве, подчеркнув, что выразит свою позицию после исследования всех доказательств обвинения.