Полицейские пострадали в ходе инцидента с гражданами Азербайджана в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Четверо полицейских пострадали в результате инцидента с требующими пропустить через российско-азербайджанскую границу гражданами Азербайджана, которые находятся в несанкционированном лагере в Дагестане. Об этом ТАСС сообщил и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

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Находящиеся на территории Дербента и Дербентского района граждане Азербайджана, которые не смогли выехать из России в связи с закрытием границы из-за пандемии, требуют пропустить их на родину. Несанкционированный лагерь с азербайджанцами находится около села Куллар Дербентского района на границе с Магарамкентским районом Дагестана.

"В результате конфликта в несанкционированном лагере пострадали четыре сотрудника полиции, они госпитализированы. Кроме того, поврежден служебный транспорт полицейских. В настоящее время конфликт исчерпан, нарушителей доставили в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

Причины инцидента

Ранее во вторник Шихиев сообщил ТАСС, что конфликт урегулирован, ситуация под контролем властей.

По его словам, инцидент произошел в понедельник вечером, когда граждане Азербайджана получили список из 120 человек, которые должны вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе в Дагестане. В списки, которые формируются азербайджанской стороной, не попали все, что и возмутило людей. Отсюда и пошли недовольство, волнения, пояснил глава района.

Шихиев ранее в понедельник подтвердил, что в пункте временного размещения "на самом деле есть волнения". Он отметил, что на месте инцидента находятся полицейские, сотрудники Росгвардии, а также руководство района, которое ведет переговоры.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии, заработал в Дагестане на границе Магарамкентского и Дербентского районов. Были развернуты палатки для проживания 360 человек.