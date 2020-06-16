Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку

ЧИТА, 16 июня. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку в Ононском районе Забайкальского края, где четверо взрослых погибли при попытке спасти тонущую девочку. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

По его словам, 15 июня 2020 года около 18 часов (12:00 мск) в правоохранительные органы пустило сообщение о гибели четырех человек в реке в Ононском районе. "По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - сказал Марков.

По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от села Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхала компания родственников. Когда они бросились в воду, к ним присоединись трое рыбаков. В итоге девочку спасли, однако утонули 45-летняя женщина и трое мужчин 41, 58 и 64 лет. Тело женщины пока не нашли.