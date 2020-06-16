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Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку. Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.

В понедельник в социальных сетях появились видео с камеры из лифта дома №18Д на улице Вильского, на которых видно, как женщина нанесла несколько ударов по голове девочке, на вид ребенку около трех лет.

"Сотрудники полиции установили ее местонахождение, сопроводили в отдел полиции, где провели с ней беседу, и передали в СК для дальнейших следственных действий", - сказала Росицкая.

В понедельник в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Подозреваемая 1967 года рождения, а девочка - ее внучка.

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