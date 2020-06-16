В Кемеровской области пострадали семь человек при столкновении двух машин

КЕМЕРОВО, 16 июня. /ТАСС/. Семь человек пострадали во вторник в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Беловском районе Кемеровской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД. Виновником ДТП оказался водитель без прав.

"Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Toyota Windom. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, три пассажира иномарки и два пассажира Lada, в том числе 17-летняя девушка", - сказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что водитель Lada не имеет прав на управление транспортными средствами. ДТП произошло около 08:00 (04:00 мск) на 17 км дороги "Белово - Коновалово - Прокопьевск".