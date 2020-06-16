Режим ЧС ввели в крупном районе Камчатки из-за лесного пожара

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайно ситуации ввели в Быстринском муниципальном районе Камчатки, в котором с 10 июня горит валежник. В настоящий момент площадь пожара в нескольких километрах от села Эссо составляет около 750 га, сообщается на сайте регионального МЧС.

Возгорание было обнаружено 10 июня на площади три гектара. Сразу после обнаружения сотрудники лесоохраны приступили к тушению, однако работы осложнились большой крутизной склона, труднодоступной местностью, а также сухой безветренной погодой.

"Более 60 человек, два вертолета с водосливным устройством и около 20 единиц техники задействованы в борьбе с природным пожаром. На месте работают сотрудники лесоохраны, дежурный караул местной пожарной части краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС, личный состав добровольной пожарной охраны. Во вторник к тушению присоединились десять сотрудников специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для защиты села Эссо от пожара была проложена минерализованная полоса, протяженностью 30 км и шириной 10 м. Сейчас огонь уходит в противоположную сторону от населенного пункта, дым в Эссо не наблюдается, запах гари не чувствуется. Угрозы селу нет.

Эссо - село в Быстринском муниципальном районе Камчатки с населением 2 тыс. человек. Один из самых посещаемых туристами населенных пунктов полуострова.