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Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, по предварительным данным, ЧП произошло вследствие грубого нарушения требований безопасности
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Четверо военнослужащих в Новосибирской области получили травмы при взрыве артиллерийского заряда, произошедшем из-за грубого нарушения техники безопасности. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей", - сказали в пресс-службе.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, их жизням ничего не угрожает.

Комиссия военного округа начала вместе с правоохранительными органами расследование по факту происшествия. 

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