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СМИ: в Японии загорелось круизное судно, стоящее на якоре в порту

Информации о пострадавших не поступало

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло на круизном судне Asuka-2, которое стоит на якоре в японском порту Иокогама рядом с Токио. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Судя по видеокадрам, сильное задымление наблюдается на верхней палубе лайнера. В настоящее время огонь тушат пожарные расчеты. Судно стоит на якоре в Иокогаме с 1 апреля, пассажиров на нем нет, информации о пострадавших также не поступало.

Asuka по японской классификации относится к наиболее крупному классу круизных судов. Его длина составляет 240 метров, а водоизмещение - 50 тысяч тонн. На лайнере предусмотрено 436 кают для пассажиров.

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